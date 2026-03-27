Una professoressa di una scuola media di Bergamo è stata accoltellata durante l'orario di lezione. Dopo l'aggressione, l'insegnante ha scritto una lettera indirizzata ai suoi studenti. Nel frattempo, è stato diffuso un manifesto da parte dell'autore dell'aggressione, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o le motivazioni. La vicenda ha attirato l'attenzione delle autorità e della comunità locale.

La professoressa ferita con un coltello in una scuola media di Bergamo affida ad una lettera i suoi pensieri subito dopo essersi svegliata, la volontà di tornare tra i banchi per non lasciar vincere la violenza C’è una frase, tra tutte, che resta impressa più delle altre. È quella della professoressa ferita:“Non lasciamo vinca il buio, la mia ferita sarà un ponte”.Parole che arrivano dall’ospedale, dopo l’aggressione subita in una scuola media della provincia di Bergamo,e che trasformano una tragedia in un tentativo di ricucire. Mentre il Paese cerca ancora dicomprendere cosa sia accaduto davvero,emergono due racconti paralleli e opposti.Da... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Professoressa accoltellata, la lettera ai suoi ragazzi e il manifesto dell’aggressore

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