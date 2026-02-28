Il BFM uno dei più importanti festival cinematografici italiani si svolgerà dal 7 al 15 marzo

Dal 7 al 15 marzo si terrà il Bergamo Film Meeting, uno dei principali festival cinematografici italiani. La manifestazione prevede nove giorni di proiezioni con 160 film tra cortometraggi e lungometraggi. Sono in programma due omaggi: uno ad Abbas Kiarostami, in occasione del decennale dalla scomparsa, e un altro all’attore Louis de Funès.

Il Bergamo Film Meeting, alla 44esima edizione, alza il sipario il 7 marzo e prosegue fino al 15. Tra i film del Concorso, Subsuelo di Fernando Franco, thriller psicologico dal romanzo di Marcelo Luján.

