A Terni si è svolto un lungo corteo in occasione del 25 Aprile, con partecipanti che hanno sfilato per le vie della città. Durante l’evento, un rappresentante ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo di chi ha scelto la libertà in un periodo di oppressione, invitando l’Umbria a continuare a essere un esempio di democrazia e dialogo. La giornata si è conclusa con discorsi e momenti di commemorazione.

"Celebrare il 25 Aprile è una data particolarmente importante perché significa, prima di tutto, rendere onore a chi ebbe il coraggio di scegliere la libertà in un momento in cui l’oppressione sembrava prevalere". Così la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, che ieri ha partecipato a Terni alle celebrazioni. Prima alla cerimonia nella sala consiliare di Palazzo Spada, poi al corteo per deporre le corone in ricordo dei caduti in piazza della Repubblica, rotonda in piazza Garibaldi e piazza Briccialdi. Alle celebrazioni presenti anche l’assessore regionale Thomas De Luca e i consiglieri Maria Grazia Proietti e Luca Simonetti....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il lungo corteo a Terni. Proietti: "L’Umbria resti faro di democrazia e dialogo"

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