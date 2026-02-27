Sanremo esulta la Proietti | Una notte che l’Umbria ricorderà a lungo
La presidente della Regione Umbria ha commentato con entusiasmo la vittoria di Nicolò Filippucci alla categoria nuove proposte del Festival di Sanremo 2026, con il brano “Laguna”. Nel suo discorso ha sottolineato come la vittoria abbia acceso una serata che l’Umbria ricorderà a lungo, esprimendo soddisfazione per il successo del giovane artista e per il riconoscimento ottenuto dalla regione.
