25 Aprile a Como il discorso di Rapinese tra memoria e frecciate | La democrazia è un faro

Questa mattina a Como si è tenuta una cerimonia in piazza Cavour per ricordare il 25 aprile, anniversario della Liberazione. Durante il discorso, il sindaco ha ricordato il valore della democrazia, definendola un “faro” che guida il paese. Nel corso dell’intervento, sono state rivolte anche alcune frecciate, senza ulteriori dettagli sui contenuti. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali.

Celebrazione partecipata questa mattina in piazza Cavour a Como per il 25 Aprile, anniversario della Liberazione. Sul palco gli interventi istituzionali, con il sindaco Alessandro Rapinese protagonista di un discorso articolato e carico di significati, capace di unire memoria storica e attualità.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Il faro di Brunate si riaccende, l'annuncio del sindaco di Como RapineseRiattivata l’illuminazione di uno dei monumenti più importanti della città, dedicato al comasco più illustre, Alessandro Volta. 25 Aprile 2026: Festa della Liberazione, memoria viva della democrazia italianaDalla fine dell’occupazione nazifascista alla costruzione della Repubblica: perché il 25 aprile resta una data fondamentale per l’Italia Oggi, 25... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 25 aprile, tutte le celebrazioni nel comasco: a Como prima al Cimitero monumentale e poi cerimonia in piazza; Tutti gli appuntamenti da vivere nel weekend a Como; 25 aprile 2026: tutte le piazze della Liberazione; Le piazze del 25 aprile. 25 aprile, tutte le celebrazioni nel comasco: a Como prima al Cimitero monumentale e poi cerimonia in piazzaIn occasione dell'81° Anniversario della Liberazione, i Comuni comaschi organizzano momenti di celebrazione e festa: il dettaglio ... ciaocomo.it Festa della Liberazione, il programma del 25 Aprile a ComoComo si prepara a celebrare l’81° Anniversario della Liberazione e il Comune ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni ufficiali del 25 Aprile. Le commemorazioni seguiranno il ... comozero.it Buon 25 Aprile a tutti e a tutte! W la libertà, W l'Italia antifascista! Ieri e oggi, sempre, RESISTIAMO e difendiamo la Costituzione Antifascista! @inprimopiano - facebook.com facebook Bandiera Ucraina allontanata in malomodo dal corteo del 25 Aprile a Bologna. Che vergogna! CHE VERGOGNA! Tutta la mia solidarietà a Tino, un grande amico della comunità Ucraina di Bologna, una persona dolcissima che non si merita questo vergognos x.com