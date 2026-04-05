Negli ultimi giorni si sono susseguite notizie riguardanti un pilota disperso in Iran dopo che il suo aereo F-15 è stato abbattuto. Le autorità americane affermano di aver condotto un'operazione notturna in cui sono stati fatti saltare due aerei e di aver usato un grande bluff per salvare il pilota, che si trovava con una sola arma a disposizione. La vicenda si sviluppa in un contesto di alta tensione tra le due nazioni.

Un conflitto a fuoco, pesante. Il problema a due aerei di salvataggio, poi «fatti saltare» pur di non lasciarli in mani nemiche. E poi la salvezza, fuori dai confini iraniani. Emergono i primi dettagli della missione che ha portato gli Stati Uniti a mettere in salvo il pilota dell'Aeronautica militare il cui F-15E Strike Eagle era stato abbattuto due giorni fa in Iran. Il pilota - ha detto il presidente degli Usa Donald Trump - è «ferito, ma se la caverà». In azione sono entrate le forze delle Operazioni speciali degli Stati Uniti: centinaia di uomini, decine di aerei da guerra ed elicotteri, oltre ai mezzi di intelligence, impegnati in una corsa contro il tempo per impedire che il pilota fosse fatto prigioniero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il grande bluff della Cia, la battaglia di notte e i 2 aerei «fatti saltare»: così gli americani hanno salvato il pilota disperso in Iran

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Il nascondiglio nel crepaccio, gli agenti Cia e gli aerei bruciati: così il pilota Usa è stato salvato #iran x.com

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