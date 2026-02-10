Harry Potter | La serie TV sarà il più grande evento nella storia dello streaming

La serie TV di Harry Potter si prepara a cambiare le regole del mercato dello streaming. La produzione promette di essere il più grande evento mai visto, portando di nuovo nel mondo magico di J.K. Rowling milioni di fan in tutto il mondo. La notizia ha già suscitato grande attesa, con molti che sperano in un ritorno alle emozioni della saga originale.

Il ritorno nel mondo magico di J.K. Rowling non sarà una semplice produzione originale, ma una rivoluzione per il mercato globale. Durante un evento a Londra, JB Perrette (CEO di Warner Bros. Discovery Streaming & Games) ha alzato vertiginosamente le aspettative sulla serie TV di Harry Potter, definendola senza mezzi termini come “l’evento del decennio” e, potenzialmente, “il più grande debutto nella storia dello streaming”. (via THR ) La serie, attesa per il 2027 su HBO Max, punta a re-immaginare i sette romanzi originali con una fedeltà mai vista prima, dedicando un’intera stagione a ogni singolo libro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Warwick Davis, attore noto per il suo ruolo nel mondo di Harry Potter, ha dichiarato che la futura serie televisiva sarà molto più fedele ai romanzi rispetto ai film.

