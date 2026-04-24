Busitalia servizio festivo per la Festa della Liberazione dei Lavoratori e della Repubblica

In occasione delle festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, i servizi di linea di Busitalia Campania adotteranno un orario festivo. Per queste date, il trasporto pubblico seguirà un programma ridotto rispetto ai giorni feriali, senza corse aggiuntive o variazioni rispetto alla normale programmazione festiva. La decisione riguarda tutte le linee gestite dall'azienda nella regione campana.

In occasione della Festa della Liberazione (sabato 25 aprile), Festa dei Lavoratori (venerdì 1° maggio) e Festa della Repubblica (martedì 2 giugno) i servizi di linea di Busitalia Campania osserveranno l'orario festivo. In tali date saranno espletate corse aggiuntive festive sulle Linee Urbane di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Patrono, Liberazione e festa dei lavoratori: le aperture della mostra su Andy Warhol

Festa della Liberazione, "La Solidarietà” rinnova il proprio impegno al servizio della comunitàIn occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, l’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano desidera unirsi alle celebrazioni...

Aggiornamenti e dibattiti

Busitalia, servizio festivo per la Festa della Liberazione, dei Lavoratori e della RepubblicaIn occasione della Festa della Liberazione (sabato 25 aprile), Festa dei Lavoratori (venerdì 1° maggio) e Festa della Repubblica (martedì 2 giugno) i servizi di linea di Busitalia Campania ... salernotoday.it

La Festa della Liberazione 2026 a Torino e in Piemonte. I trasporti pubblici e la viabilità in città il 25 aprileIl servizio di Gtt seguirà per tutta la giornata il normale orario festivo, la metropolitana resterà il mezzo più regolare. A incidere saranno però soprattutto le deviazioni per il corteo delle 20 ... torino.corriere.it