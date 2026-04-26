Il gioco matematico che permette di leggere nel pensiero è virale | ecco come funziona

Un gioco matematico che permette di leggere nel pensiero sta diventando rapidamente popolare online. In molte case, ci sono persone che amano sfidare i familiari con questi passatempi, spesso rivolti ai più giovani. Il meccanismo dietro il gioco è semplice e conosciuto da tempo, ma ora sta riscuotendo nuovo successo sui social media. Molti utenti condividono le proprie esperienze, contribuendo a diffonderne la diffusione.

In ogni famiglia c’è il parente che si diverte a ‘tormentare’ soprattutto i più piccoli con i giochi matematici, e probabilmente molti conosceranno già questo trucchetto che è tornato virale e sta conquistando il web. Si tratta di uno di quei giochi che danno l’impressione che si possa davvero leggere nella mente dell’altro, e in effetti il risultato lascia, in un primo momento, di sasso. Ma come funziona? Si procede per gradi. La prima cosa da fare è pensare a un numero qualsiasi compreso tra 1 e 10. Questo va poi moltiplicato per 2, e al risultato bisogna aggiungere 8. Si ottiene un altro numero ancora che va diviso per 2. Alla cifra così ottenuta bisogna sottrarre il numero di partenza, quello a cui si era pensato in origine.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il gioco matematico che permette di leggere nel pensiero è virale: ecco come funziona Notizie correlate Leggi anche: Non è mai troppo tardi per riordinare i conti in sospeso. Tra rateizzazioni lunghissime e sconti generosi, ecco come funziona il piano che permette di chiudere le vecchie pendenze col Fisco WhatsApp ora permette di nascondere il numero di telefono con gli username: ecco come funzionaDopo oltre un anno di indiscrezioni, screenshot rubati dalle versioni beta e speculazioni negli angoli più tecnici del web, WhatsApp ha finalmente... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Provare a sbancare Affari tuoi coi suggerimenti dell'Intelligenza Artificiale? Ecco le strategie di 4 IA: vincenti?; Non si può spiegare il Pi greco in prima elementare. A scuola meno calcolo-calcolo-calcolo, così perdiamo di vista il senso. INTERVISTA a Daniele Gouthier; La matematica che incanta: viaggio tra Fibonacci e la sezione aurea; Salerno. 'GiocaMath': grande successo per la finale nazionale del 'campionato' di matematica. Hai mai giocato alla torre di Hanoi La Torre di Hanoi non è solo un gioco, ma un capolavoro di ingegneria mentale, inventato dal matematico Edward Lucas nel 1883. Nasconde la ricorsione, un concetto chiave nella tecnologia moderna. Per risolverlo, esiste - facebook.com facebook