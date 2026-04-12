WhatsApp ora permette di nascondere il numero di telefono con gli username | ecco come funziona

Dopo mesi di voci, screenshot trapelati nelle versioni beta e discussioni sui forum tecnici, WhatsApp ha annunciato ufficialmente una novità: ora è possibile nascondere il numero di telefono utilizzando gli username. Questa funzione, attesa da tempo, permette agli utenti di mantenere maggiore privacy online, offrendo un modo alternativo per condividere il proprio profilo senza svelare immediatamente il numero di cellulare. La modifica è stata introdotta con un aggiornamento alla piattaforma di messaggistica.

Dopo oltre un anno di indiscrezioni, screenshot rubati dalle versioni beta e speculazioni negli angoli più tecnici del web, WhatsApp ha finalmente premuto il grilletto. Gli username stanno arrivando nell’app di messaggistica più usata al mondo, e con loro arriva una piccola rivoluzione nel modo in cui gestiamo la nostra privacy digitale. Non più solo il numero di telefono come unica chiave d’accesso alle nostre conversazioni, ma un identificativo scelto da noi, un nickname che ci permette di decidere chi può davvero entrare nel nostro spazio personale. La funzione è in fase di distribuzione graduale, come confermano le segnalazioni raccolte da WaBetaInfo e le testimonianze di utenti sia su Android che su iOS.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - WhatsApp ora permette di nascondere il numero di telefono con gli username: ecco come funziona Come nascondere il numero di telefono: il trucco che funziona su tutti gli smartphoneDevi contattare un ufficio commerciale ma non hai voglia di ritrovarti sommerso da chiamate spam nei giorni successivi. WhatsApp introduce gli username: privacy e sicurezza al topLa rivoluzione su WhatsApp è finalmente arrivata: la piattaforma di messaggistica di Meta permette ora agli utenti di creare il proprio username, una... Iphone: NUOVA FUNZIONE Nascosta per le CHIAMATE!