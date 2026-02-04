Mensa scolastica rinnovata per gli studenti del Catalfamo | completati i lavori di ristrutturazione

Questa mattina, a scuola, i ragazzi del Catalfamo hanno trovato una mensa completamente rinnovata. I lavori di ristrutturazione sono terminati e l’edificio ora sembra più moderno e accogliente. Nonostante il cielo grigio e la pioggia leggera, i bambini si sono riuniti per il primo pasto in un ambiente più sicuro e confortevole. La cerimonia di consegna è avvenuta alle 11.30, con alcune autorità presenti per visitare i lavori appena conclusi.

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 11.30, sotto una pioggia sottile che faceva brillare i tetti in cemento armato del plesso S. Annibale dell'Istituto "Giuseppe Catalfamo" a Palermo, è stato ufficialmente consegnato l'atto di consegna dei lavori per la nuova mensa scolastica. Non si trattava di una cerimonia di apertura, né di un taglio del nastro simbolico: era un passaggio concreto, tecnico, definitivo. I documenti sono stati firmati dal sindaco Federico Basile e dal vicesindaco Salvatore Mondello, in rappresentanza del Comune di Palermo, insieme al responsabile dell'impresa Ediltor Srl, che dal 15 marzo prossimo avvierà i cantieri.

