Il genio di Leonardo | come un formaggio salvò il banchetto nuziale

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1489, Leonardo da Vinci sostituì la tradizionale torta nuziale con un formaggio chiamato Montèbore durante un banchetto organizzato per un nobile. Questa scelta fu fatta in occasione di un evento legato a un matrimonio di rango elevato. La sostituzione avvenne sotto gli occhi degli ospiti e rappresentò un episodio insolito nella celebrazione. La decisione di Leonardo si inserisce in un contesto storico in cui le usanze dei banchetti erano molto diverse da quelle odierne.

?? Cosa sapere Nel 1489 Leonardo da Vinci sostituì la torta nuziale di Giangaleazzo Sforza con il formaggio Montèbore. L'uso del prodotto nei Colli Tortonesi collega l'evento storico alla moderna produzione casaria locale. Nel 1489, durante il banchetto nuziale tra Giangaleazzo Sforza e Isabella d’Aragona, il genio di Leonardo da Vinci risolse l'assenza di una torta nuziale trasformando un formaggio a tre strati in un dessert scenografico. Il contesto della celebrazione vedeva coinvolto .🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Il genio di Leonardo: come un formaggio salvò il banchetto nuziale

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