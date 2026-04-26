Il genio di Leonardo | come un formaggio salvò il banchetto nuziale

Nel 1489, Leonardo da Vinci sostituì la tradizionale torta nuziale con un formaggio chiamato Montèbore durante un banchetto organizzato per un nobile. Questa scelta fu fatta in occasione di un evento legato a un matrimonio di rango elevato. La sostituzione avvenne sotto gli occhi degli ospiti e rappresentò un episodio insolito nella celebrazione. La decisione di Leonardo si inserisce in un contesto storico in cui le usanze dei banchetti erano molto diverse da quelle odierne.

?? Cosa sapere Nel 1489 Leonardo da Vinci sostituì la torta nuziale di Giangaleazzo Sforza con il formaggio Montèbore. L'uso del prodotto nei Colli Tortonesi collega l'evento storico alla moderna produzione casaria locale. Nel 1489, durante il banchetto nuziale tra Giangaleazzo Sforza e Isabella d’Aragona, il genio di Leonardo da Vinci risolse l'assenza di una torta nuziale trasformando un formaggio a tre strati in un dessert scenografico. Il contesto della celebrazione vedeva coinvolto .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il genio di Leonardo: come un formaggio salvò il banchetto nuziale Notizie correlate Leggi anche: Pordenone: il genio di Leonardo sfida le mura del carcere Leggi anche: A Fiumicino un banchetto informativo sullo sviluppo dell’aeroporto Leonardo Da Vinci Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il genio di Leonardo inaugura la stagione del teatro a cielo aperto di TU2027, 26 aprile 2026; David e Io: il corto animato che svela il genio di Michelangelo; L'Eccellenza del Made in Italy fa scuola: all'Istituto Pisticci-Montalbano il genio di Leonardo incontra l'Essenza di Amaro Lucano; Piero della Francesca: Il Genio del Rinascimento tra Arte, Matematica e Territorio. Vinci celebra il Genio: il programma per il 574esimo compleanno di LeonardoUna giornata particolare e degna del figlio più illustre della città. Il Comune di Vinci celebra il 15 aprile, giorno di nascita di Leonardo (nel 1452) ... gonews.it Un autore agrigentino racconta Leonardo: su Amazon il nuovo libro digitale di Luca CastronovoUn viaggio tra arte, scienza e scenografia per rileggere il genio rinascimentale con uno sguardo contemporaneo ... agrigentonotizie.it L’appuntamento era una trappola mortale. Leonardo Mocci ucciso dopo aver salvato l’amico dal pestaggio – Le novità dell’indagine Emergono nuovi particolari sull’omicidio del 24enne di Villacidro a Monserrato - facebook.com facebook Monserrato, Leonardo Mocci è caduto in una trappola mortale x.com