A Fiumicino un banchetto informativo sullo sviluppo dell’aeroporto Leonardo Da Vinci

A Fiumicino, il mercato settimanale si trasforma in un punto di incontro con un banchetto dedicato allo sviluppo dell’aeroporto Leonardo Da Vinci. L’iniziativa, promossa dall’associazione Evoluzione Comune APS, si svolgerà sabato 28 febbraio dalle 8.30 alle 12. L’obiettivo è fornire informazioni e rispondere alle domande dei cittadini sul progetto in corso.

Fiumicino, 26 febbraio 2026 – Sabato 28 febbraio, dalle 8.30 alle 12, il plateatico del mercato settimanale di Fiumicino ospiterà un banchetto informativo promosso dall’associazione Evoluzione Comune APS, dedicato al progetto di sviluppo dell’aeroporto “Leonardo da Vinci ”. L’iniziativa, spiegano i promotori, mira a coinvolgere cittadini e operatori locali illustrando contenuti e obiettivi di un piano che l’associazione definisce “strategico per il futuro del territorio”. Secondo Evoluzione Comune, la crescita della città e quella dello scalo sarebbero storicamente collegate. “La maggior parte dei concittadini ha usufruito dell’aeroporto per viaggi di lavoro o di piacere – sottolineano – e oggi lo scalo può rappresentare una grande opportunità di crescita sotto il profilo ambientale, occupazionale, economico e turistico”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

