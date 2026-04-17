Pordenone | il genio di Leonardo sfida le mura del carcere

Domenica 26 aprile alle 20.45 nella piazza della Motta a Pordenone si terrà una performance dedicata a Leonardo da Vinci. L’evento coinvolgerà l’uso di tecnologie digitali per proiettare immagini e contenuti sulla facciata degli edifici. L’obiettivo è creare un’esperienza visiva che unisca arte, tecnologia e spazio pubblico, trasformando temporaneamente l’ambiente urbano in un teatro digitale.

Domenica 26 aprile, alle ore 20.45, la piazza della Motta a Pordenone ospiterà una performance che mira a trasformare l’architettura urbana in un palcoscenico digitale. Massimiliano Finazzer Flory presenterà Leonardo in castello, un evento che inaugura il programma TU27, segnando l’inizio delle celebrazioni per la città in qualità di Capitale Italiana della Cultura 2027. L’iniziativa, curata dalla Fondazione Pordenonelegge.it e sostenuta dal Comune di Pordenone insieme alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si inserisce nel tour nazionale Viaggio favoloso in un’Italia che c’è, promosso dal Ministero del Turismo. La proposta artistica vede protagonista l’interprete Massimiliano Finazzer Flory, accompagnato dalle note del liuto suonate da Fabio Accursio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone: il genio di Leonardo sfida le mura del carcere Notizie correlate Leonardo a Cesena: rivelati i progetti segreti per le difese di Cesare Borgia. Il genio al servizio del Duca Valentino.Leonardo a Cesena: Riscoperti i Segreti del Genio al Servizio di Cesare Borgia Cesena si prepara a un viaggio nel Rinascimento. Vinci e Leonardo: il programma dei festeggiamenti per il 574° compleanno del GenioFIRENZE – Il Comune di Vinci celebra il 15 aprile, giorno di nascita di Leonardo (nel 1452), figlio più illustre della città, con una serie di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sonorità visive: il genio di Miles Davis celebrato a Villa Cattaneo; Remo Anzovino annuncia il singolo inedito Chaplin, che anticipa il nuovo album live piano solo, Atelier; Treviso Suona Jazz, il festival scalda i motori: quest'anno l'omaggio a Miles Davis. Tra gli ospiti stelle internazionali come Joe...; Yngwie Malmsteen a Pordenone | il re del metal sbarca in Italia. Pordenone, città e carcere passando per il Leonardo di Finazzer FloryLa visione umanistica di Leonardo da Vinci, ai piedi di un castello speciale nel cuore di Pordenone: una fortezza che da quasi 200 anni è destinata a finalità rieducative e di reinserimento sociale ... ansa.it E' pronto il nuovo ospedale di PordenoneE' il giorno della consegna del nuovo ospedale di Pordenone: terminati i collaudi, l'impresa costruttrice ha formalizzato il passaggio dell'opera all'azienda sanitaria del Friuli occidentale. rainews.it PORDENONE ZONA COMINA. OLTRE 200 FIRME RACCOLTE PER CHIEDERE PIU' SICUREZZA SULLA ZONA ALTA DI VIA MONTEREALE. Le firme sono oltre duecento, segno che il problema è sentito visto che la maggioranza delle sottoscrizioni arriva da facebook A Pordenone premiati i vincitori di Videocinema&Scuola 2026: protagonisti giovani, IA, ambiente e società. #Friuli #Pordenone #Eventi x.com