Il Milan si è messo alla ricerca di un rinforzo per la difesa e ha messo nel mirino Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000. Domenica sera, durante il big match allo stadio 'Olimpico', Gila ha disputato una partita di rilievo contro i rossoneri. La trattativa potrebbe coinvolgere l’Inter, con il costo del cartellino e il rischio di un'asta che sono tra i fattori da monitorare.

Il nome in cima alla lista delle preferenze del club di Via Aldo Rossi, visto lo stipendio elevato di Kim Min-Jae del Bayern Monaco (9 milioni di euro netti a stagione), è quello di Mario Gila. Classe 2000, il centrale spagnolo cresciuto nella Fábrica del Real Madrid, gioca nella Lazio dal 2022. Fu portato nella Capitale proprio da Igli Tare, all'epoca direttore sportivo del club biancoceleste e che oggi ricopre il medesimo incarico in rossonero. Il Milan lo ha seguito, dal vivo, domenica scorsa allo stadio 'Olimpico', con Gila che, proprio contro il Diavolo, è stato uno dei migliori in campo nella fila della formazione di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, derby con l’Inter per Gila? Il costo del cartellino e il rischio asta

Articoli correlati

Calciomercato Inter, è derby con il Milan per Gila! Il difensore della Lazio conteso tra le milanesi e il Real… osservadi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, è derby con il Milan per Gila! Il difensore della Lazio conteso tra le due squadre.

Calciomercato Milan, Gila in pole position per rinforzare la difesa. Derby con l’InterIl nome in cima alla lista delle preferenze del club di Via Aldo Rossi, visto lo stipendio elevato di Kim Min-Jae del Bayern Monaco (9 milioni di...

Contenuti utili per approfondire Calciomercato Milan

Temi più discussi: Milan, il derby di Cardinale: dal discorso nello spogliatoio al piano per il futuro, i dettagli; Allegri vola, ma l'Europa è un'altra cosa: tre suggerimenti per un mercato da Milan; André al Milan? Tutto bloccato: perché l'affare non è andato in porto; Serie A – Milan tra scudetto e calciomercato: Cardinale mette 70 milioni.

Calciomercato Milan, derby con l’Inter non solo in campo: tutti gli obiettivi in vista dell’estateCalciomercato Milan, il derby con l’Inter si estenderà anche all’estate: tutti gli obiettivi in comune tra i due club. I nomi Luci a San Siro questa sera alle 20:45 per il match dell’anno. Il Derby de ... milannews24.com

Milan, il derby più importante per Pulisic: il confronto con Allegri, il digiuno da goalAl minuto 89 di Cremonese-Milan il campionato era praticamente chiuso, sigillato. I goal nel finale di Pavlovic e Leao però hanno riportato il Milan a -10 dall'Inter. Una distanza importante ma non an ... calciomercato.com

. @acmilan, spunta un nome nuovo per il #calciomercato estivo: occhi su #Kone del Sassuolo - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

#Calciomercato #Milan, assalto al forte trequartista da 35 milioni: #Tare prova a bruciare un top club - facebook.com facebook