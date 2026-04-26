Il dual use a senso unico spazio vietato per Teheran

Nelle ultime settimane, le forze di difesa israeliane hanno portato avanti una serie di raid notturni in un'area considerata vietata per Teheran. I raid sono stati condotti in risposta a sospetti legami tra il governo iraniano e attività considerate illegali. Le operazioni sono state eseguite senza autorizzazione ufficiale e sono state denunciate come un'azione unilaterale. La regione rimane sotto stretta sorveglianza da parte delle autorità israeliane.

Nelle scorse settimane, le forze di difesa israeliane, durante una serie di raid notturni condotti sulla città di Teheran, hanno distrutto il principale centro di ricerca spaziale iraniano, insieme ad alcuni impianti di produzione di sistemi di difesa aerea. Il centro colpito, secondo le forze israeliane, avrebbe ospitato un complesso di laboratori di rilievo strategico per lo sviluppo di satelliti. Gli attacchi hanno colpito decine di siti infrastrutturali con l’obiettivo dichiarato di degradare le capacità militari iraniane. Ma che cosa significa, nel quadro di una guerra regionale che si è da tempo saldata a un orizzonte globale di...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il “dual use” a senso unico, spazio vietato per Teheran Notizie correlate Argotec scommette sullo spazio: il piano da 100 milioni dual useL’industria spaziale europea trova un motore pulsante a Torino, dove l’azienda Argotec ha appena consolidato una traiettoria di crescita che punta a... Leggi anche: Sentiero Verde Azzurro. Riattivato il senso unico Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il dual use a senso unico, spazio vietato per Teheran; Iran: momenti cruciali, o un accordo dai negoziati o la ripresa della guerra; C’è una rete a guida cinese che porta armi in Iran?; La Flotilla sfida i cargo per Israele: a bordo materiali dual use diretti al porto di Ashdod. Teheran, folla per Mojtaba Usa pronti a farlo fuoriC'è ma non si vede. Decide ma non appare. Ordina ma non si palesa. Il nuovo Khamenei al potere è il fantasma che muove i fili della teocrazia ma si nasconde nell'ombra. Troppo pericoloso apparire in ... ilgiornale.it Teheran minaccia gli Usa. Ma gli iraniani in piazza invocano il figlio dello SciàQuesta non è l'ultima battaglia, Pahlavi tornerà. Reza, Reza Pahlavi!. È lo slogan che risuona, viene urlato, per le strade, nelle piazze, in queste ore, in Iran. Il riferimento è all'ultimo figlio ... ilgiornale.it MEDIO ORIENTE | Teheran non cede, Trump cancella il viaggio dei suoi inviati. #ANSA x.com #Iran, #Araghchi consegna al #Pakistan la risposta di Teheran alle proposte Usa - #IranWar - facebook.com facebook