Il sentiero Verde Azzurro è stato riattivato con un senso unico di percorrenza per regolare i flussi di turisti. Quest’anno, il Parco ha adottato misure specifiche per gestire l’afflusso lungo la rete di sentieri, in risposta all’arrivo di visitatori. La modifica riguarda l’intera tratta e mira a favorire una fruizione più ordinata del percorso.

Arrivano i turisti, e sul sentiero scatta il senso unico di percorrenza. Anche quest’anno il Parco punta alla gestione dei flussi escursionistici lungo la rete sentieristica, attivando misure per regolarne la percorrenza. Sotto la lente ancora il tratto del Sentiero Verde Azzurro tra Monterosso e Vernazza, che vedrà nei giorni da bollino rosso il senso unico da Monterosso verso Vernazza fino alle 14. I giorni in cui sarà applicato sono quelli del 4, 5, 6 aprile, del 1° e del 2 maggio, il 14 maggio, il 30, 31 maggio e 1° giugno. Il tratto Monterosso–Vernazza rappresenta uno degli itinerari più iconici e frequentati del Parco, ma anche uno dei... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sentiero Verde Azzurro. Riattivato il senso unico

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