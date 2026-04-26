Negli ultimi tempi si diffonde il termine 'divorzio alpino', riferito alla pratica di abbandonare la partner durante escursioni in montagna. Il fenomeno sta attirando l'attenzione sui social network, dove viene condiviso come un comportamento frequente tra gli appassionati di trekking e arrampicata. Questa tendenza si presenta come un modo per sottolineare l’importanza di mantenere autonomia e indipendenza nelle attività all’aperto.

Roma, 26 aprile 2026 – Si parla sempre più spesso del 'divorzio alpino', termine che sta scalando le classifiche dei trend sui social media, passando da oscura citazione letteraria del XIX secolo a fenomeno virale su TikTok e Instagram. Non si tratta però di una nuova moda legata al benessere ad alta quota, bensì di un’espressione utilizzata per descrivere un’esperienza traumatica e potenzialmente letale: l’abbandono di un partner, solitamente meno esperto o in difficoltà fisica, durante un’escursione in montagna o in contesti isolati. Il dibattito è esploso con forza in seguito a un tragico evento giudiziario avvenuto in Austria. Un uomo, identificato come Thomas P.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il 'divorzio alpino': abbandonare la partner in montagna. "Siate sempre autonome"

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Panoramica sull’argomento

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