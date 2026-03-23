Su TikTok c’è un video di una ragazza che riprende il sentiero pietroso davanti a sé e dice singhiozzando che quello è il peggior sabato della sua vita: l’uomo con cui era uscita per fare quell’escursione infatti era andato avanti senza aspettarla, dice, e l’aveva lasciata da sola, senza badare alle sue difficoltà, per poi incontrarla solo alla fine del percorso. In poche settimane il video ha ottenuto 26 milioni di visualizzazioni, e ha fatto emergere numerose storie simili anche per via delle attenzioni attorno a un caso di cronaca che coinvolge due alpinisti non professionisti, in un periodo in cui la montagna è sempre più frequentata da persone poco esperte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le donne abbandonate in montagna dai partner parlano di “divorzio alpino”

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Sempre più donne sui social raccontano di essere state abbandonate dai propri compagni durante escursioni in montagna facebook