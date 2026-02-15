Caso Epstein dipartimento Giustizia Usa chiarisce omissioni di nomi sensibili dai files

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato che alcuni nomi sensibili sono stati nascosti nei documenti sul caso Epstein, causando polemiche tra i membri del Congresso. La decisione ha coinvolto figure come Clinton e altri personaggi pubblici, che ora vengono al centro di nuove indagini. Nei file resi pubblici si trovano dettagli che indicano come alcune informazioni siano state volutamente omesse per proteggere certi soggetti. La questione ha acceso un dibattito sulla trasparenza e sulla gestione delle indagini giudiziarie in casi delicati come questo.

Caso Epstein: La Giustizia Usa apre gli archivi, Clinton e il Congresso al centro dell'attenzione. Washington, 15 febbraio 2026 – Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fornito al Congresso chiarimenti sulle omissioni nei documenti relativi al caso Epstein, rispondendo a una crescente richiesta di trasparenza e alle disposizioni dell'Epstein Files Transparency Act approvato lo scorso novembre. La mossa, che include un elenco di figure di spicco citate negli archivi, anche senza un diretto coinvolgimento con Jeffrey Epstein o Ghislaine Maxwell, riapre un capitolo controverso sulla rete di relazioni del finanziere condannato per reati sessuali.