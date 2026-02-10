Caso Epstein | Deputati USA denunciano occultamento di 6 nomi chiave nei documenti del Dipartimento di Giustizia

Due deputati del Congresso americano accusano il Dipartimento di Giustizia di aver nascosto i nomi di almeno sei persone coinvolte nel caso Epstein. La notizia arriva mentre si approfondiscono le indagini e si chiedono spiegazioni sui motivi di questa omissione.

Washington, 10 febbraio 2026 – Una nuova ondata di rivelazioni scuote il caso Epstein, con due deputati del Congresso americano che denunciano l’occultamento di informazioni cruciali riguardanti almeno sei individui potenzialmente coinvolti nello scandalo. I nomi di queste figure, uno dei quali legato a un governo straniero e un altro a una personalità di spicco, sarebbero stati censurati dai documenti ufficiali del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. La vicenda, che ha già travolto figure di primo piano negli Stati Uniti e nel Regno Unito, solleva interrogativi sulla trasparenza delle indagini e sulla volontà di far luce su tutti i responsabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Epstein Documenti

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici oltre 3 milioni di file relativi a Jeffrey Epstein.

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato 11.

