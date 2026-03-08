Basket l' Unieuro Forlì ferma la furia Redivo | i ragazzi di coach Martino sbancano il parquet di Cividale

Nell’anticipo del 30° turno di serie A2, Unieuro Forlì ha battuto in trasferta la Ueb Gesteco Cividale con il punteggio di 84-80. La squadra di coach Martino è riuscita a fermare la prestazione di Redivo, uno dei giocatori più prolifici della partita. La partita si è svolta sul campo di Cividale, con i bianco-azzurri che hanno conquistato la vittoria dopo aver guidato nel punteggio.

Impresa dell'Unieuro Forlì, i biancorossi si impongono di quattro lunghezze in trasferta: conquistati due punti chiave in ottica salvezza. A Cividale non bastano i 41 punti di un Redivo in formato de lux Una strepitosa Unieuro Forlì si impone nell'anticipo del 30° turno della serie A2, andando a vincere in trasferta sul campo della Ueb Gesteco Cividale di quattro lunghezze (80-84 il finale). I biancorossi reagiscono all'avvio friulano, raddrizzano la difesa nel secondo quarto e nella seconda metà di match sorpassano senza lasciare scampo ad una Cividale guidata da un Redivo in versione de lux. Doppia cifra per Bossi (11), Gaspardo (16), Stephens (14) e Pepe (16). Basket, a Cividale Forlì Unieuro strappa la vittoria 80-84Forlì, 7 marzo 2026 – Con un secondo tempo di grande energia e precisione, Forlì espugna il PalaGesteco di Cividale e strappa due punti pesantissimi. Forlì sbanca Cividale: Unieuro solida, cinica e in crescita nel momento decisivoL'Unieuro Forlì torna dalla trasferta di Cividale con due punti pesantissimi in ottica salvezza e la sensazione di aver imboccato la strada giusta nel momento più delicato