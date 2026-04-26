Il crimine di Daniele | guardia giurata che voleva tagliare gli sprechi e proteggere i colleghi

In una vicenda che ha coinvolto una guardia giurata, si sono verificati episodi che hanno portato all'apertura di un procedimento legale. La persona interessata aveva come obiettivo quello di ridurre gli sprechi e tutelare i colleghi. La notizia si basa su dati e fatti concreti, senza interpretazioni o supposizioni, e si inserisce in un contesto di indagine giudiziaria.

AVELLINO – Cominciamo dai numeri. Perché i numeri non mentono, non si stancano, non si lasciano comprare. Tredici ore. Quattordici ore. Dal lunedì al sabato. Armati. Sotto tensione. Su strade che possono diventare trappole in qualsiasi momento. Ferie accumulate fino a settecento ore — settecento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate La Lega punta ad internalizzare SanitaService: “Per tagliare sprechi”GRUPPO LEGA PRESENTA PROPOSTA DI LEGGE PER INTERNALIZZARE LE SANITASERVICE: “RISPOSTA CONCRETA PER TAGLIARE SPRECHI, MIGLIORARE SERVIZI E TUTELARE... Leggi anche: Strappa la pistola a una guardia giurata, poi spara alla polizia (che risponde): rapinatore gravissimo Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: ‘Ndrangheta a Cosenza, i capricci di Maurizio Rango e il progetto di compiere tre omicidi; Delitto di Garlasco, il dna scagionerebbe Stasi: si va verso una storica revisione del processo; A Treviglio, ieri sera, controlli straordinari del territorio a opera della Polizia di Stato; Programmi televisivi: il giovedì su Rete8. Dritto e rovescio, l'assurda teoria del maranza. Capezzone: Per te chi lavora è un cretinoIl crimine e l'illegalità sono l'unico modo per mettere insieme il pranzo con la cena. Alla faccia degli italiani onesti che la mattina si svegliano e vanno a lavorare. Se la suonano e se la cantano i ... iltempo.it Lo sfogo dell’ex arbitro Daniele #Minelli al Giorno: “Hanno ucciso la mia passione e a me questo metodo non andava più. Ho lasciato l’AIA; perché non volevo più guardare certe cose. A livello personale è stata una battaglia, ma porto alla luce un sistema non x.com “Tutto ciò di cui ho bisogno” #danielecondotta #comedy - facebook.com facebook