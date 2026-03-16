La Lega ha presentato una proposta di legge per internalizzare SanitaService, con l'obiettivo di ridurre gli sprechi e migliorare la gestione dei servizi sanitari. La proposta mira a portare sotto controllo diretto questa attività, evitando affidamenti esterni. Il partito sostiene che questa mossa possa garantire maggiore efficienza e trasparenza nel settore sanitario pubblico. La proposta è stata annunciata in un comunicato ufficiale del gruppo parlamentare.

GRUPPO LEGA PRESENTA PROPOSTA DI LEGGE PER INTERNALIZZARE LE SANITASERVICE: “RISPOSTA CONCRETA PER TAGLIARE SPRECHI, MIGLIORARE SERVIZI E TUTELARE LAVORATORI SENZA METTERE MANO A TASCHE CITTADINI” L’iniziativa punta a superare il modello delle società in house Sanitaservice e a riportare la gestione dei servizi direttamente all’interno delle Aziende sanitarie locali. L’obiettivo è garantire una gestione pienamente pubblica, più efficiente e trasparente, rafforzando l’organizzazione delle Asl con un risparmio effettivo stimato in circa 60 milioni di euro l’anno e migliorando la qualità dei servizi erogati ai cittadini. “La sanità pugliese è... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Lega punta ad internalizzare SanitaService: “Per tagliare sprechi”

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