Strappa la pistola a una guardia giurata poi spara alla polizia che risponde | rapinatore gravissimo

Un uomo ha rapinato una guardia giurata, strappandole la pistola. Poi ha aperto il fuoco contro gli agenti di polizia arrivati sul posto. La polizia ha risposto e lo ha ferito gravemente. Ora si trova in ospedale in condizioni serie. La scena si è svolta in pochi minuti, tra tensione e colpi di pistola.

Prima rapina un vigilante della pistola, poi vede la polizia e spara. I poliziotti rispondono al fuoco, lo colpiscono e lui stramazza al suolo. Ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda dove è stato trasportato d'urgenza. Domenica pomeriggio da far west tra zona Corvetto e Santa Giulia, a Milano. Un uomo di origini asiatiche è rimasto ferito in modo gravissimo in piazza Federico Mistral, dopo una sparatoria con la polizia di Stato nella quale nessun agente è rimasto ferito. Tutto comincia pochi isolati più a Nord, in via Enrico Caviglia, alle 14.30. Una guardia giurata italiana di 50 anni viene aggredita mentre va al lavoro da uno sconosciuto.🔗 Leggi su Milanotoday.it

