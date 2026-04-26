Il costo del pieno raddoppia e i pescherecci si fermano | quali pesci rischiano di sparire dalle nostre tavole

A causa dell’aumento dei prezzi del carburante, causato dal conflitto in Iran, le imprese di pesca della regione stanno interrompendo le attività. Il costo per il rifornimento delle imbarcazioni è salito significativamente, portando alcune a fermarsi del tutto. Questa situazione potrebbe influenzare la disponibilità di alcuni pesci sulle tavole italiane, con possibili ripercussioni sulla produzione e sulla distribuzione del settore.

Il caro-carburante dovuto alla guerra in Iran sta mettendo in difficoltà molti settori economici, e tra quelli più colpiti in Romagna ci sono le imprese di pesca. Le loro barche si riforniscono di gasolio marino dagli impianti dedicati all'interno dei porti, dove i prezzi sono quasi raddoppiati.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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