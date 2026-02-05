Le vetrine di Milano e delle località montane sono già piene di Tina e Milo, i due ermellini scelti come simboli ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026. Ora, però, c’è il rischio che gli animaletti scompaiano dalle nostre montagne, lasciando un vuoto che potrebbe essere difficile da colmare. La mascotte, che ha già conquistato grandi e piccoli, potrebbe infatti sparire prima ancora di arrivare sulla pista.

Le vetrine di Milano e delle località montane sono già invase da Tina e Milo, i due simpatici ermellini scelti come volti ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026. Sorridenti e rassicuranti, questi personaggi rappresentano lo spirito della neve e dell’agonismo. Tuttavia, dietro la veste grafica e il successo commerciale del merchandising, si nasconde una realtà biologica drammatica: il piccolo mammifero che ha ispirato le mascotte sta combattendo una battaglia contro un nemico invisibile ma inesorabile: il cambiamento climatico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milano Cortina 2026 (@milanocortina2026) Per millenni, l’ermellino ( Mustela erminea ) ha dominato le vette grazie a una strategia evolutiva straordinaria: il mimetismo stagionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’ermellino mascotte di Milano-Cortina 2026 rischia di sparire dalle nostre montagne

Le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026 sono state svelate.

