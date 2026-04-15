Autotrasportatori siciliani sulle barricate E si fermano anche i pescherecci

Gli autotrasportatori siciliani hanno deciso di proseguire con lo sciopero, bloccando le attività di trasporto e causando ripercussioni anche nel settore della pesca, fermo da diversi giorni. La Regione ha offerto un contributo di 25 milioni di euro, ma i rappresentanti del comparto ritengono che questa cifra non sia sufficiente a risolvere le problematiche che affrontano quotidianamente. La protesta continua senza una data di termine.

Bene i 25 milioni offerti dalla Regione, ma non bastano a risolvere le criticità che sta vivendo il comparto e dunque, mentre incrocia le braccia anche la pesca, lo sciopero dei Tir va avanti a oltranza. È, in sintesi, il messaggio consegnato ieri dai padroncini siciliani durante la conferenza stampa indetta al porto di Catania, la prima dopo il fermo dei mezzi negli scali commerciali dell’Isola iniziato martedì scorso, per ribadire che le risorse stanziate dal governo Schifani per mitigare il caro-carburanti, da dividere con pescatori e agricoltori, sono poche rispetto al rialzo delle tariffe d’imbarco sui traghetti e all’esborso da 100 milioni l’anno per l’Ets, la tassa Ue sulle emissioni climalteranti.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Autotrasportatori siciliani sulle barricate. E si fermano anche i pescherecci Notizie correlate Caro carburanti, scatta la serrata degli autotrasportatori sicilianiNiente da fare, nessun passo indietro: anche se la Regione sta cercando una soluzione per mitigare gli effetti del caro-carburante, gli... Caro carburanti, scatta la serrata degli autotrasportatori siciliani. "Adesione al 90%, porti bloccati"Niente da fare, nessun passo indietro: anche se la Regione sta cercando una soluzione per mitigare gli effetti del caro-carburante, gli... Una raccolta di contenuti Si parla di: Autotrasportatori siciliani sulle barricate. E si fermano anche i pescherecci. Autotrasportatori siciliani sulle barricate. E si fermano anche i pescherecciIl comitato di protesta invoca l’intervento del ministro Salvini per affrontare non solo il problema del caro-gasolio. Cresce l’allarme tra i produttori di pomodorini e arance ... gazzettadelsud.it Autotrasportatori in sciopero, la Sicilia si ferma: Così non possiamo più lavorareNon è una protesta come le altre. In Sicilia il fermo degli autotrasportatori assume i contorni di uno scontro più ampio, che intreccia energia, costi, insularità e ruolo economico dell’isola. Da mezz ... giornalelavoce.it