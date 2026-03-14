Un incendio si è verificato a Palazzo Rota a Pontedera. Le autorità stanno ancora indagando, ma l’ipotesi principale è che il rogo sia stato causato da un corto circuito nell’impianto elettrico. Nessuna persona è rimasta coinvolta e i vigili del fuoco hanno spento le fiamme senza ulteriori complicazioni. Le verifiche continuano per chiarire completamente la dinamica dell’incidente.

Pontedera, 14 marzo 2026 – Un corto circuito all’impianto elettrico. Sarebbe questa la causa dell’incendio divampato nell’appartamento di Siria Cuccurnia, l’anziana di 86 anni morta giovedì mattina intossicata dal fumo sprigionato dalla combustione di suppelletti e mobili della sua casa, al primo piano dell’ala nord di Palazzo Rota, il più grande condominio di Pontedera. Da quanto emerge, i vigili del fuoco del comando provincia di Pisa sono ancora al lavoro per ulteriori accertamenti. Ma l’ipotesi più probabile è che il rogo che ha fatto scattare la maxiemergenza – con 13 intossicati portati in ospedale, un’ottantina di 80 evacuati in 32 appartamenti e decine di mezzi di soccorso impegnati– sia stato scatenato da cause accidentali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’incendio a Palazzo Rota. Indagini ancora in corso, ma l’ipotesi è di un corto circuito

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