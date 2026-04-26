Il consumo fantasma si riferisce all'energia che viene assorbita da apparecchi elettronici anche quando sono spenti o in modalità standby. Questa forma di consumo rappresenta una quota di energia utilizzata quotidianamente nelle case di molte persone. Non si tratta di un fenomeno inventato, ma di un dato reale che riguarda molti dispositivi domestici. La domanda che si pone è come si possa ridurre o evitare questa forma di spreco energetico.

Nell’epoca moderna noi tutti siamo abituati a sfruttare una certa quantità di elettricità nelle nostre abitazioni. Quasi tutto, nella maggior parte dei casi, resta collegato alle prese di corrente. È una vera e propria abitudine consolidata negli anni, anche per semplice comodità. Avere elettrodomestici, così come i caricabatterie, pronti all’uso ci fa risparmiare tempo. Tuttavia, il tempo e la comodità guadagnati si traducono in un costo nascosto che, alla fine del mese, può aumentare la bolletta. Sembrano piccolezze: il microonde, la console o il televisore in standby. Eppure questi elementi generano quello che viene chiamato consumo fantasma.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il consumo fantasma non è una leggenda, esiste davvero. Ma come facciamo a evitarlo?

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