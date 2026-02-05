Il colpo di fulmine esiste davvero? La scienza ha una risposta molto sensata

Il colpo di fulmine esiste davvero. La scienza lo conferma come un fenomeno biologico reale, non solo una scena da film. Molti hanno sperimentato quegli sguardi che sembrano fermare il tempo o quell’attrazione immediata che cambia tutto in un attimo. Ora, gli studi mostrano che si tratta di qualcosa di misurabile e concreto, non solo di emozioni improvvise.

Quante volte abbiamo sentito parlare di sguardi che fermano il tempo o di attrazioni istantanee capaci di cambiare una vita? Se per i registi di Hollywood è puro materiale da cinema, per la scienza il colpo di fulmine è un fenomeno biologico misurabile. Non si tratta di magia, ma di una complessa reazione a catena che avviene nel nostro sistema nervoso in frazioni di secondo, trasformando uno sconosciuto nel centro del nostro universo. Quando incrociamo qualcuno che ci colpisce, il cervello non resta a guardare: scatena un’inondazione di dopamina. Questo neurotrasmettitore è lo stesso che si attiva quando soddisfiamo i nostri bisogni primari, come la fame o la sete, ed è responsabile di quella sensazione di euforia immediata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

