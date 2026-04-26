Il consigliere Mascia propone la rottamazione dei debiti comunali | Si lavori a un regolamento
Un consigliere comunale ha avanzato la proposta di introdurre un regolamento per la “rottamazione” dei debiti tributari locali. La proposta prevede l’adozione di una specifica quinquies con un regolamento comunale dedicato a fornire ai cittadini uno strumento per sanare i debiti pendenti. La proposta mira a creare un percorso amministrativo dedicato a facilitare il pagamento dei debiti tributari di natura locale.
Una quinquies con un apposito regolamento comunale per fornire ai cittadini uno strumento di “rottamazione” dei debiti tributari locali. A rilanciare l’ipotesi dell’ex assessore al Bilancio Eugenio Seccia lavorando perché si concretizzi, è il consigliere comunale Luigi Albore Mascia (Pescara.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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