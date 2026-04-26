Il consigliere Mascia propone la rottamazione dei debiti comunali | Si lavori a un regolamento

Un consigliere comunale ha avanzato la proposta di introdurre un regolamento per la “rottamazione” dei debiti tributari locali. La proposta prevede l’adozione di una specifica quinquies con un regolamento comunale dedicato a fornire ai cittadini uno strumento per sanare i debiti pendenti. La proposta mira a creare un percorso amministrativo dedicato a facilitare il pagamento dei debiti tributari di natura locale.

Una quinquies con un apposito regolamento comunale per fornire ai cittadini uno strumento di “rottamazione” dei debiti tributari locali. A rilanciare l’ipotesi dell’ex assessore al Bilancio Eugenio Seccia lavorando perché si concretizzi, è il consigliere comunale Luigi Albore Mascia (Pescara.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Rottamazione delle tasse comunali, a Palermo i debiti si potranno pagare a rate senza interessi: ecco quandoL'amministrazione comunale dice che è "tecnicamente pronto", i consiglieri però ancora non lo hanno visto: stiamo parlando del regolamento per la...

Leggi anche: Rottamazione dei tributi comunali, il Comune si muove ma è corsa contro il tempo

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Nuove delghe per i consiglieri Mascia e Pastore, il sindaco: Al mio fianco due consiglieri esperti e capaci; Liberazione, Mascia (Forza Italia): Domani sarò in corteo, chi critica non conosce la storia; Il consigliere Luigi Albore Mascia (Pescara Futura) sulla rottamazione: Subito un confronto per dar vita a un regolamento; Pescara, nuove deleghe ai consiglieri Albore Mascia e Pastore.

Il consigliere Mascia propone la rottamazione dei debiti comunali: Si lavori a un regolamentoL'esponente di maggioranza rilancia la proposta nella prima commissione Finanze e chiede di aprire un confronto non solo all'interno dell'ente e con i suoi uffici, ma anche con Adriatica Risorse. Dupl ... ilpescara.it

Nuove delghe per i consiglieri Mascia e Pastore, il sindaco: Al mio fianco due consiglieri esperti e capaciL'azione del sindaco è tesa a rafforzare l'azione amministrativa, spiega. Per Mascia (Pescara Futura) diversi incarichi che vanno dal Forum delle Città dell'Adriatico e dello Iolio ai rapporto con il ... ilpescara.it

#squadlist Ecco la lista dei convocati da mister Mascia per la gara di domani #noisiamolacosmano - facebook.com facebook

Celebrazioni del 25 Aprile a Sassari, il sindaco Mascia: «Reagire al veleno dell’indifferenza» x.com