Rottamazione dei tributi comunali il Comune si muove ma è corsa contro il tempo

Il Comune di Palazzo Castropignano ha avviato la procedura di rottamazione dei tributi comunali, cercando di rispettare i termini stabiliti. La decisione nasce dalla richiesta di dati a Publiservizi, che gestisce la riscossione. La manovra mira a ridurre i debiti di alcuni cittadini e imprese, coinvolgendo circa 200 pratiche aperte. Tuttavia, il tempo a disposizione è limitato e la corsa contro il calendario è già iniziata. Le scadenze imminenti spingono l’amministrazione a fare in fretta.

Via all'iter per la Rottamazione Quinquies anche per i tributi comunali. Palazzo Castropignano ha attivato la procedura richiedendo i dati necessari a Publiservizi, concessionaria del servizio di riscossione. Ma è corsa contro il tempo con appena 8 giorni per approvare il regolamento comunale. Nella richiesta, a firma della dirigente Antonietta Carrella, si chiede "un prospetto contenente tutte le partite in riscossione e i corrispondenti valori” al 31 dicembre 2025 al fine di valutare gli “effetti finanziari di una possibile definizione agevolata sugli equilibri di bilancio”. Sul caso interviene l'ex capogruppo di Fdi in consiglio comunale Pasquale Napoletano che, nelle scorse settimane, aveva richiesto ai commissari di attivare la procedura per la definizione agevolata delle cartelle, quindi con sanzioni ridotte e interessi zero.🔗 Leggi su Casertanews.it Rottamazione quinquies dei tributi locali: il Comune cancella sanzioni e interessiL’amministrazione di Monreale apre le porte ai contribuenti con la novità della “rottamazione quinquies” dei tributi locali. Gallina (Udc): "Il Comune di Carini aderisca alla rottamazione dei tributi locali"Giovanni Gallina dell’Udc denuncia che il Comune di Carini non ha ancora aderito alla rottamazione dei tributi locali, proposta dal governo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Matera, Confcommercio chiede al Comune di aderire alla rottamazione quinquies dei tributi locali; Tributi comunali L’Aquila, rottamazione cartelle senza sanzioni e interessi; Rottamazione dei tributi locali,pronta la proposta di regolamento; Gallina (Udc): Il Comune di Carini aderisca alla rottamazione dei tributi locali. Nettuno, sulla rottamazione quinquies dei tributi locali non versati amministrazione comunale al lavoroIl Partito Democratico di Nettuno interviene sul tema della cosiddetta rottamazione quinquies delle imposte comunali per chiarire lo stato reale delle attività in corso. Da diverse settimane – si l ... ilgranchio.it Anche Marsala si allinea alla rottamazione dei tributi locali per aiutare a sanare i debitiIl sindaco di Marsala ha dato indicazioni al dirigente del settore Finanze e Tributi del Comune di Marsala circa la rottamazione delle cartelle esattoriali ... itacanotizie.it Definizione agevolata tributi locali e rottamazione quinquies: cosa prevede la legge 199/2025 e quali sono le criticità per i Comuni. facebook Confcommercio chiede al Comune di Matera di aderire alla rottamazione quinquies dei tributi locali prevista dalla Legge di Bilancio 2026. «Occasione per aiutare le imprese e recuperare crediti difficilmente esigibili». x.com