Il Comune di Castelnuovo ha acquistato tre locali nel centro storico. Gli spazi saranno destinati a iniziative dedicate ai giovani, eventi culturali e attività legate al turismo. La scelta mira a valorizzare le zone centrali attraverso interventi che coinvolgono diverse realtà locali. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per le attività sociali e culturali, contribuendo alla rivitalizzazione dell’area urbana. La cifra spesa e i dettagli delle operazioni non sono stati resi noti.

Il Comune di Castelnuovo prosegue il suo disegno di rilancio del centro storico con l’acquisizione e il recupero di tre locali in via Fulvio Testi, ormai non più occupati da diverso tempo, che ospiteranno al loro interno un atelier d’artista, un luogo di co-working e un Centro studi e conservazione dedicato alla memoria di Pierluca Rossi ed Enrica Rabacchi, oltre all’installazione di arredi esterni per migliorare l’attrattività e la fruizione delle attività presenti. Diventeranno, in pratica, spazi di lavoro e sedi di seminari ed incontri, contribuendo così a rivitalizzare il centro storico e dare nuovo impulso alle attività cittadine. E’ già stato effettuato l’acquisto dei tre fondi commerciali inseriti nel progetto ed a breve è previsto l’affidamento dei lavori di ristrutturazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Comune acquista tre locali . Serviranno per attività giovanili, culturali e turistiche

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