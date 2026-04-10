L’assessora Casali traccia la rotta per gli hub urbani | Serviranno per gli eventi e attività strutturali

L’assessora ha confermato che la presentazione degli hub urbani è avvenuta a fine marzo, rispettando i tempi previsti dalla regione. Ha aggiunto che gli spazi saranno utilizzati principalmente per eventi e attività strutturali, e che tutto sta procedendo come programmato. Non sono state segnalate criticità o cambiamenti rispetto al cronoprogramma stabilito.

"La presentazione degli hub è partita regolarmente a fine marzo, nel rispetto del cronoprogramma regionale e tutto sta procedendo secondo i piano". Lo sottolinea l’assessora Milena Casali, tracciando un primo bilancio positivo del percorso avviato sul territorio. "Gli hub individuati sono tre: due urbani e uno di prossimità", continua Casali, evidenziando come la mappatura abbia permesso di distinguere le diverse tipologie strutturali e le specificità locali. Un lavoro costruito anche grazie al confronto con le attività commerciali. "Siamo contenti della partecipazione", aggiunge. Le risorse disponibili, messe in campo dalla regione in caso di vittoria del bando, saranno utilizzate in modo differenziato, in base alle caratteristiche dei singoli hub. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’assessora Casali traccia la rotta per gli hub urbani: "Serviranno per gli eventi e attività strutturali" «Gli hub urbani occasione concreta per rilanciare il commercio di vicinato»È stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta della Regione Emilia Romagna il nuovo bando da 14 milioni di euro che vuole favorire lo sviluppo... Primo incontro per gli hub urbani. Entro il 15 marzo le adesioniA Longiano nella sala Pertini si è svolto l’incontro informativo dedicato ai tre hub urbani individuati sul territorio comunale: Longiano centro... Si parla di: L’assessora Casali traccia la rotta per gli hub urbani: Serviranno per gli eventi e attività strutturali. L’assessora Casali traccia la rotta per gli hub urbani: Serviranno per gli eventi e attività strutturaliLa presentazione degli hub è partita regolarmente a fine marzo, nel rispetto del cronoprogramma regionale e tutto sta procedendo ... ilrestodelcarlino.it A Bellaria la Pasqua è in formato famiglia. Casali: Musica, tradizione e sport al centroUna Pasqua ‘alta’, che arriva presto nel calendario ma con ambizioni altrettanto elevate sul piano turistico. Bellaria Igea Marina si prepara alle festività con un progetto pensato su misura per le ... ilrestodelcarlino.it