Il compleanno della Terra | a Como i bambini diventano custodi della biodiversità

A Como, i bambini dell’istituto comprensivo Lora-Lipomo sono diventati ufficialmente Custodi della Biodiversità, aderendo al progetto europeo LIFE NatConnect 2030 e firmando il Patto per la Biodiversità con Legambiente Lombardia. L’iniziativa mira a coinvolgere i più giovani in azioni concrete per la tutela dell’ambiente e della biodiversità locale. La firma è stata accompagnata da un evento dedicato ai temi ambientali, con attività e riflessioni sul ruolo delle nuove generazioni.

Un impegno concreto per l’ambiente che parte dai più piccoli. L’istituto comprensivo Como Lora - Lipomo è entrato ufficialmente nella rete dei Custodi della Biodiversità, aderendo al progetto europeo LIFE NatConnect 2030 e firmando il Patto per la Biodiversità insieme a Legambiente Lombardia.Le.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate 5 posti per la Romagna: giovani custodi della biodiversitàLa Romagna non è solo un motore produttivo, è un territorio fragile dove l’acqua e il vento modellano ogni giorno la vita delle comunità. San Giorgio tenta l'impresa alla decima edizione del Mercato della Terra e della Biodiversità: una "Zuppa dei Record" per scalare la classifica mondialeC’è un legame indissolubile, quasi ancestrale, che unisce le sponde del torrente Orco ai campi del basso Canavese. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giornata mondiale della Terra; Giornata mondiale della Terra 2026. I dati della crisi climatica parlano chiaro ma il mondo gli gira le spalle; Oggiono: Bachelet Green per la Giornata della Terra; Calendario di maggio 2026: feste, date e giorni da segnare in rosso. Il compleanno della Terra: a Como i bambini diventano custodi della biodiversitàUn impegno concreto per l’ambiente che parte dai più piccoli. L’istituto comprensivo Como Lora - Lipomo è entrato ufficialmente nella rete dei Custodi della Biodiversità, aderendo al progetto europeo ... quicomo.it Musica, laboratori e pulizia del verde: Legnano festeggia il Compleanno della TerraInaugurata una targa dedicata al Gruppo Sociale Canazza, «punto di ascolto attento alle problematiche di quartiere e promotore instancabile di inclusione sociale» ... legnanonews.com «Un lungo canto tra terra e cielo» così descrive il "Lohengrin" di Wagner il Maestro Markus Stenz che vedremo questo pomeriggio, alle 15:30, salire sul podio per l'ultima recita in programma dell'opera di Wagner, con la regia di Michieletto. Toi, toi, toi x.com #Copertina #Cronaca #Cultura Sant’Agnello. Mercato della Terra - facebook.com facebook