Il Como ha conquistato una vittoria importante battendo il Genoa 2-0, dopo aver subito due sconfitte consecutive in campionato. La partita si è svolta con il team che ha mostrato un buon gioco di squadra e una difesa più solida rispetto alle ultime uscite. La vittoria permette al Como di continuare la corsa verso obiettivi di classifica più ambiziosi.

Como – Il Como dopo le due sconfitte in campionato, torna alla vittoria battendo il Genoa, per 2 a 0, mostrando il solito gioco di squadra, ma anche ritrovando la solidità difensiva. Il protagonista è stato Da Cunha, con i suoi assist che hanno portato ai due gol di Duovikas e Diao. Dopo le solite schermaglie iniziali al 7' il Genoa mette paura ai lariani con un gran passaggio in profondità di Ekhator per Vitinha, che scarta Butez in uscita, ma di lato calcia sull'esterno della rete. Il Como però va in vantaggio al primo tiro, Da Cunha dalla trequarti al 10', riesce a mettere un perfetto pallone per Douvikas, che in velocità supera tre genoani e di testa batte un immobile Bijlow.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Como torna a vincere: Genoa battuto 2-0. Continua la corsa per l’Europa

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Il #Como torna alla vittoria e resta in scia #Champions: #Genoa battuto 2-0 x.com

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