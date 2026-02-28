L' Inter continua la sua marcia in campionato | Genoa battuto 2-0

L'Inter di Christian Chivu ha vinto 2-0 contro il Genoa, portando il totale a 13 punti in classifica. La partita si è svolta a Milano e, con questa vittoria, la squadra si mantiene in testa alla classifica, in attesa del risultato del Milan contro la Cremonese. La gara ha visto i nerazzurri prevalere grazie a due reti.

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter di Christian Chivu batte 2-0 il Genoa e porta a 13 punti – in attesa che il Milan sfidi la Cremonese – il suo vantaggio in vetta alla classifica. Un gol per tempo, prima Dimarco a sbloccare il parziale con una perla mancina, poi Calhanoglu a chiudere i giochi dal dischetto. L’Inter prova subito a dare la sua impronta al match, davanti a un Genoa che ricerca maggiormente la ripartenza. La prima chance della gara ce l’hanno proprio i nerazzurri, con il controllo e tiro al volo di Bonny che impegna non poco Bijlow. Nerazzurri pericolosi e fautori di ottime manovre offensive, come accade al 27', quando Mkhitaryan ha campo davanti a sè ed è libero di calciare dalla distanza colpendo però la traversa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L'Inter con Dimarco e un rigore di Calhanoglu batte 2-0 il Genoa: 8ª vittoria consecutiva e +13 sul MilanDopo l'amara eliminazione dalla Champions League l'Inter riparte e continua la sua marcia in campionato. Lo fa battendo il Genoa grazie a una rete siglata al 31' da Dimarco e a un rigore trasformato

Altro che semplice episodio da moviola. Inter-Juventus continua a lasciare strascichi, e non solo per il 3-2 in rimonta dell'Inter contro la Juventus. Il vero spartiacque di quella serata resta il secondo giallo mostrato a Pierre Kalulu: un cartellino che, rivisto e anal