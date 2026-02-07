Manchester United continua a vincere | battuto anche il Tottenham quarto successo consecutivo

Il Manchester United di Michael Carrick non si ferma. I Red Devils hanno battuto anche il Tottenham, conquistando il quarto successo di fila in casa. La squadra ha mostrato intensità e determinazione, mantenendo il vantaggio fino alla fine. I tifosi sono soddisfatti, mentre gli avversari cercano di capire come fermare questa striscia positiva.

Il Manchester United guidato dall’ex centrocampista Michael Carrick prosegue la sua serie positiva all’Old Trafford, imponendosi ancora una volta su Tottenham e collezionando la quarta vittoria consecutiva. Un avvio decisivo ha indirizzato il match verso i padroni di casa, che hanno sfruttato un’ingenuità avversaria per prendere il largo e chiudere la sfida con lucidità e determinazione. Al 29' Cristian Romero è stato espulso, lasciando gli Spurs in dieci per oltre un’ora di gioco. Bryan Mbeumo ha portato in vantaggio i Red Devils al 38', trasformando la situazione a favore. Il match è stato chiuso dall’ultimo trionfo di Bruno Fernandes all’81’ con la consueta freddezza sotto porta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il Manchester United ha conquistato la quarta vittoria consecutiva battendo il Tottenham in Premier League.

La rivalità tra Manchester United e Manchester City torna a far parlare di sé, questa volta per un episodio che sta facendo discutere in tutta l’Inghilterra.

