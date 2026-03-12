Il Como si prepara a una sfida importante contro la Roma, con Fabregas in campo come allenatore e Diao e Rodriguez pronti a essere impiegati. La squadra lariana, guidata dall'allenatore spagnolo, sta affinando un piano tattico che mira a mettere in difficoltà gli avversari. La partita rappresenta un momento cruciale nella stagione del Como, che spera di ottenere un risultato positivo.

Calciomercato Torino, occhio a Casadei! Sul centrocampista classe 2003 spunta l’interesse della Premier! I dettagli Cagliari, parla Folorunsho: «Il mio futuro qui? Sono in prestito con diritto di riscatto. Il nostro obiettivo.» Conceicao Juve, che numeri per il portoghese! Le sue prestazioni non brillano solo in Italia: il dato Calciomercato Torino, occhio a Casadei! Sul centrocampista classe 2003 spunta l’interesse della Premier! I dettagli Bodo Glimt, il sogno in Champions League continua! Dopo l’impresa contro l’Inter,... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como, Fabregas mette le ali! Diao e Rodriguez per sfidare la Roma e sognare la Champions: il possibile piano tattico

Articoli correlati

Leggi anche: Como, parla Fabregas: «Diao torna tra i convocati. Baturina è out. Smolcic? Per me è da Champions League»

Leggi anche: Serie A, Cagliari-Como 1-2: Fabregas aggancia la Roma in zona Champions

Aggiornamenti e notizie su Como Fabregas mette le ali Diao e...

Temi più discussi: Fabregas studia il Bodo: app per i pasti, maxischermo e droni. Ecco l'ultima del Como di Cesc; Como-Inter, Fabregas: Abbiamo fatto una bella gara ma ci stava l'1-0 per noi; Como, la carica di Fabregas: Il Sinigaglia deve essere come la Bombonera; Como, Fabregas: Orgoglioso dei miei, è stata la partita più difficile della stagione.

Pagina 0 | Fabregas: Ramon resta a Como, Valle con l'Inter gol 9 su 10. Smolcic sottovalutato: contro Yildiz...Le parole dell'allenatore dei lariani alla vigilia della sfida contro i Cagliari: Si può iniziare a vedere fin dove possiamo spingerci ... tuttosport.com

Como, sospiro di sollievo per Fàbregas: come stanno Diao e PerronePerrone è uscito contro il Cagliari per una botta alla coscia, Diao è rimasto precauzionalmente a riposo: per entrambi - si legge - non ci dovrebbero essere problemi e Fàbregas potrà contare su di ... fantacalcio.it

Oggi in edicola con La Provincia c'è in regalo Frontiera - Il lavoro senza confini, il settimanale dedicato ai frontalieri a cura di @Ernesto Galigani. Frontiera è disponibile anche in digitale con La Provincia: https://edicoladigitale.laprovinciadicomo.it L'archivio sto facebook

Dentro la Roma - Il futuro in quattro giorni: #Bologna e #Como per ripartire | VIDEO #ASRoma #roma #dentrolaroma #11marzo #iltempoquotidiano @Fil_Biafora @LorenzoPes_ x.com