Il Como torna in campo al Ferraris e batte il Genoa con un punteggio di 2-0, portandosi a 61 punti in classifica. La vittoria permette ai lariani di ridurre a due i punti di distanza dalla Juventus, che questa sera affronterà il Milan a San Siro. La corsa per la qualificazione in Champions League si fa più incerta e competitiva.

La corsa Champions si fa più emozionante che mai: il Como si è sbarazzato del Genoa e si è portato a 61 punti, momentaneamente a -2 dalla Juventus, che stasera affronterà il Milan a San Siro. Decisivi i gol di Douvikas e Diao. Genoa-Como, il report del match. Nonostante la prima occasione sia per il Grifone, con un tiro di Vitinha che finisce a lato, al 10’ i lariani la sbloccano: Da Cunha la crossa alla perfezione e Douvikas la piazza di testa alle spalle del portiere di casa. Undicesimo gol per il greco. Da segnalare al 27’ un palo colpito da Nico Paz, sempre di testa. Si va a riposo sull’1-0, con Nico Paz che rimarrà negli spogliatoi per un giramento di testa dovuto a uno scontro di gioco con Marcandalli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Como riparte dal Ferraris: i lariani ne fanno 2 al Genoa e vanno -2 dalla Juve

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Il #Como riparte dal Ferraris: i lariani ne fanno 2 al #Genoa e vanno -2 dalla #Juve. Un gol per tempo: #Douvikas e #Diao. Stasera i bianconeri sono attesi dal #Milan. La corsa Champions è più avvincente che mai e sabato 2 maggio c'è Como-#Napoli. Chi an - facebook.com facebook