Il Como affronta oggi alle 15 il Genoa a Marassi in una partita che rappresenta un crocevia importante per i lariani. Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, la squadra cerca di tornare alla vittoria per mantenere il vantaggio di cinque punti sulla zona Champions. La sfida si presenta come un'occasione decisiva per migliorare la posizione in classifica e riaccendere le speranze di agganciare il quarto posto.

Appuntamento complicato per il Como, oggi alle 15 a Marassi contro il Genoa. I lariani reduci da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, devono invertire la rotta: zona Champions a +5. Fabregas (nella foto) non avrà Vojvoda e Sergi Roberto - infortunati - e dovrà tenere conto delle condizioni fisiche di numerosi giocatori, dopo la battaglia di martedì a San Siro. Valle e Van Der Brempt rimarranno fuori per lasciare spazio a Smolcic, a destra, e Moreno. sulla sinistra. Al centro della difesa Kempf si siederà probabilmente in panchina. Titolari, invece, Ramon e Carlos. In conferenza stampa Fabregas si era lamentato di avere solo tre difensori centrali da ruotare, ora sono logorati dalla lunga stagione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I lariani rincorrono il quarto posto. Como, Fabregas al bivio contro il Genoa

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