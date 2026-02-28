Nel match tra Como e Lecce, i padroni di casa si sono imposti con un risultato di 3-1. I lombardi hanno ribaltato il punteggio in mezz’ora, superando i pugliesi e salendo in classifica. Con questa vittoria, i lariani si avvicinano alla zona che permette di qualificarsi in Europa, mentre la Juventus si trova ora a due punti dal quarto posto.

Gatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Le ultime novità dalla Continassa Di Gregorio Juve, la dirigenza bianconera ha preso questa decisione sul portiere. Cosa filtra in vista del mercato estivo Kolo Muani Juventus, è sempre lui il preferito per l’estate. Come potrebbe evolversi la trattativa e le novità sui rapporti con il PSG Mingueza Juve, la società bianconera si è mossa con decisione sullo spagnolo in vista dell’estate. Le novità sulla trattativa Cabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano. Le ultime sul suo futuro Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Como Lecce 3-1, i lariani ribaltano i pugliesi in mezz’ora: Juve superata -2 dal quarto posto. Il resoconto del match

Como Lecce 3-1, i lariani ribaltano i pugliesi in mezz’ora e si portano a -2 dal quarto posto. Il resoconto del matchGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A.

Udinese Roma 1-0, Gasperini cade a sorpresa in Friuli. Decide Ekkelenkamp. Juve sola al quarto posto. Il resoconto del matchBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo.

Tutto quello che riguarda Como Lecce.

Temi più discussi: Como-Lecce: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Como-Lecce: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Pronostico Como-Lecce: analisi, quote e consigli; Como-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Quando si gioca Como - Lecce?Serie A 2025/2026, 27a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Lecce: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Il Como travolge anche il Lecce: 3-1 e quinto posto a -2 dalla zona ChampionsLa squadra di Fabregas in rimonta contro il Lecce infila la seconda vittoria consecutiva e continua la cavalcata nell'altissima classifica. Reti di Douvikas, Rodriguez e Kempf. corriere.it

Serie A, Como-Lecce 3-1: lariani temporaneamente al quinto posto in classifica che vale un posto in Europa League, salentini ancora in zona retrocessione. Oggi alle 18 Verona-Napoli, Inter-Genoa. Domenica Cremona-Milan. Segui la cronaca testuale su Rai - facebook.com facebook

SERIE A | In campo Como-Lecce DIRETTA x.com