Terzo risultato utile consecutivo per il Milan Femminile allenato da Suzanne Bakker. Nel weekend le rossonere hanno pareggiato 0-0 contro il Como Women, dando seguito ai passi in avanti visti nella vittoria contro la Juventus. Ora la zona Champions dista 4 lunghezze, con quattro gare rimaste in Serie A Femminile non sono poche, ma il Diavolo ci proverà fino alla fine. Ecco, intanto, il resoconto del pareggio con le lariane. (fonte: acmilan.com) "Il Milan pareggia 0-0 contro il Como Women nella 17ª giornata di Serie A Women Athora, non trovando lo spunto per superare proprio le lariane e avvicinarsi a quel terzo posto valido per la qualificazione alla UEFA Women's Champions League 2026-2027 ora occupato dalla Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, 0-0 con il Como Women e la zona Champions si allontana

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