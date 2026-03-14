La Juve batte l'Udinese e s'arrampica in zona Champions in attesa di Como-Roma

La Juventus ha sconfitto l’Udinese in trasferta, guadagnando tre punti importanti per la classifica. La squadra ha portato a casa il risultato che cercava nel match in Friuli, mantenendo vive le speranze di arrivare in zona Champions League. La sfida si è conclusa con la vittoria della Juventus, mentre l’attenzione ora si sposta sulla partita tra Como e Roma.

I bianconeri fanno esattamente quel che devono in Friuli: portare a casa te punti che valgono oro colato nella corsa al quarto posto. Di Boga la rete decisiva (0-1), Yildiz incontenibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Diao salta la Coppa d’Africa con il Senegal, paga l’infortunio ‘delle polemiche’ di Roma-Como L’Atalanta fa il colpo all’Olimpico contro la Lazio e si affaccia sulla zona ChampionsUn rigore di Ederson e una bella rete di Zalewski regalano alla 'dea' un successo pesante. Una selezione di notizie su La Juve batte l 8217 Udinese e s 8217... Temi più discussi: Torna la Coppa Italia: come funziona la doppia semifinale e tutto il tabellone; Serie A, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0; La Juventus batte la Fiorentina e si aggiudica la semifinale d’andata, domani tocca a Roma e Inter; Como - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT. Orlando: Lotta Champions? Se il Como batte la Roma, diventa la favorita. La Juve...L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole: ... tuttojuve.com Orlando avverte la Juve: 'Se il Como batte la Roma diventa la favorita per la Champions'La lotta al piazzamento in Champions League fra Roma, Como e Juventus sta affascinando tutta l'Italia, con continui ribaltamenti e cambi di punteggio. Un triello che terrà i tifosi col fiato sospeso ... it.blastingnews.com Serie A, Udinese-Juventus 0-1 dopo i primi 45': la squadra di Spalletti cerca un posto in Champions Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Domani Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cr - facebook.com facebook Como-Roma - I convocati di Fabregas: ci sono Perrone e Diao #ASRoma #Como #ComoRoma #SerieA x.com