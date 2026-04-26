Il Como espugna Marassi 2 a 0 al Genova

Il Como ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Genoa, con il risultato di 2-0, nella trentaquattresima giornata di Serie A. La partita si è svolta allo stadio Ferraris, con le reti di Douvikas e Diao che hanno deciso l'esito del match. Si tratta della prima vittoria del Como dopo più di un mese di assenza dai tre punti. La sfida ha visto i padroni di casa affrontare una sconfitta che influisce sulla classifica.

AGI - Il Como ritrova la vittoria dopo oltre un mese. Gli uomini di Cesc Fabregas stendono 2-0 il Genoa nel match del Ferraris valevole per la trentaquattresima giornata della Serie A: decisive le reti di Douvikas e Diao. Dopo 8' i padroni di casa si ritagliano la loro prima occasione da rete con Vitinha che, imbeccato da Ekhator, supera Butez ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Il vantaggio del Como . Due minuti più tardi i lariani passano in vantaggio grazie a un gol di Anastasios Douvikas, che realizza il colpo di testa vincente su un delizioso cross di Da Cunha. Il Genoa prova a reagire, ma al 23' gli ospiti vanno vicini al raddoppio con il solito Nico Paz, il cui mancino si spegne di poco sul fondo.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Como espugna Marassi, 2 a 0 al Genova Notizie correlate Il Como espugna Marassi: 0-2 al Genoa e aggancio alla RomaIl Como rialza la testa nel momento più delicato della stagione e lancia un messaggio d’autorità a tutta la zona Europa. Genova, market della cocaina tra i vicoli e Marassi: arrestati due giovani, sequestrato mezzo chilo di drogaÈ di due arresti e ingenti sequestri di droga e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nei vicoli del centro storico di... Aggiornamenti e dibattiti Fabregas batte il Genoa e aggancia la Roma: De Rossi ko, decisivi Douvikas e DiaoIl Como vince a Marassi, allo spagnolo basta un gol per tempo. Ansia per le condizioni di Nico Paz e Bijlow, usciti all'intervallo per infortunio ... corrieredellosport.it Gol di Douvikas e Diao: il Como sbanca MarassiIl Como torna al successo in una trasferta certo non agevole. La squadra lariana si è imposta per 2-0 sul campo del Genoa. Vittoria di grande rilevanza nella corsa per l’Europa e per il morale, dopo l ... espansionetv.it