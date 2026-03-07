Collegamento sopraelevato tra stazione Fontanarossa e aeroporto di Catania | via libera al progetto

La Regione Siciliana ha approvato il progetto per un collegamento sopraelevato tra la stazione di Fontanarossa e l’aeroporto di Catania. Il percorso, lungo circa 780 metri, sarà dotato di tapis roulant e servirà a facilitare gli spostamenti tra i due punti. L’intervento prevede la realizzazione di una passerella che attraverserà l’area, migliorando la connessione tra i due snodi principali della città.

Un percorso pedonale di 780 metri con tapis roulant. La Regione Siciliana ha approvato la realizzazione di un collegamento pedonale sopraelevato lungo circa 780 metri, progettato per unire la stazione ferroviaria di Fontanarossa con i terminal dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Il percorso sarà dotato di tapis roulant funzionanti in entrambe le direzioni, consentendo ai viaggiatori di spostarsi tra treno e aeroporto in modo rapido, sicuro e funzionale. Questa soluzione è stata individuata come la più efficace durante il tavolo tecnico organizzato lo scorso ottobre dall'assessorato regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, con l'obiettivo di creare un sistema di integrazione intermodale tra trasporto ferroviario e aereo.

Via libera dalla Regione al collegamento pedonale diretto tra la stazione Fontanarossa e l'aeroporto"Una soluzione che ci consentirà di avere un servizio più moderno e in linea con gli standard internazionali" - ha detto il presidente Schifani

