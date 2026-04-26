Il Cogevo Ancona grande protagonista al Seafood Expo Global di Barcellona

Dal 21 al 23 aprile si è tenuto a Barcellona il Seafood Expo Global 2026, evento internazionale dedicato al settore ittico e dell’acquacoltura. Tra i partecipanti, il Cogevo Ancona si è distinto come protagonista, presentando le proprie iniziative e prodotti. La fiera ha riunito aziende e operatori provenienti da diversi paesi, offrendo una piattaforma per scambi commerciali e aggiornamenti settoriali.

BARCELLONA – Da martedì 21 a giovedì 23 aprile si è svolto a Barcellona il Seafood Expo Global 2026, uno dei più importanti appuntamenti a livello internazionale per gli operatori del comparto ittico e dell’acquacoltura. La manifestazione si conferma ogni anno un punto di riferimento per aziende.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Sistema Marche protagonista al Seafood Expo Global: qualità, competenza e sostenibilità al centro della scena internazionaleLe Marche si presentano alla Seafood Expo Global di Barcellona (dal 21 al 23 aprile) la più importante Fiera al mondo del settore ittico, come un... Campania protagonista al Seafood Expo Global: qualità, tracciabilità e identità del comparto ittico al centro della strategia regionaleLa Regione Campania non farà mancare il proprio sostegno al comparto ittico in tutti i grandi eventi internazionali di settore. Tutti gli aggiornamenti Vongolare, il Cogevo di Ancona torna alla carica: «Continuano a pescare nel nostro mare»ANCONA Se per anni davanti alla costa marchigiana si è consumato un braccio di ferro estenuante tra il Consorzio delle vongolare di Ancona e le imbarcazioni targate a San Benedetto che si spingevano ... corriereadriatico.it Esposti e diffide nel silenzio della Regione, il Cogevo di Ancona: «Le 25 vongolare pescano ancora da noi»ANCONA - Un’altra grana da disinnescare aleggia tra gli uffici della giunta regionale, nel silenzio generale e nonostante un corposo carteggio che in tre mesi il Cogevo di Ancona ha inviato a tutti i ... corriereadriatico.it