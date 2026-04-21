Sistema Marche protagonista al Seafood Expo Global | qualità competenza e sostenibilità al centro della scena internazionale
Le Marche partecipano alla Seafood Expo Global di Barcellona, in programma dal 21 al 23 aprile, presentandosi come un sistema produttivo unito e orientato alla qualità. La regione porta sui mercati internazionali prodotti ittici di eccellenza, mostrando una filiera che si distingue per competenza e attenzione alla sostenibilità. L’evento rappresenta un’occasione per mettere in evidenza le capacità del settore ittico marchigiano in un contesto globale.
Le Marche si presentano alla Seafood Expo Global di Barcellona (dal 21 al 23 aprile) la più importante Fiera al mondo del settore ittico, come un sistema produttivo coeso, capace di portare sui mercati internazionali non solo eccellenze ittiche, ma un modello integrato fondato su qualità.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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