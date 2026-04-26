Il cliente la storia di un suicidio scomodo

Da liberoquotidiano.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

IL  CLIENTE  La 7 cinema ore   23.10 Con Tommy Lee  Jones,  Susan Sarandon  e Brad Renfro. Regia di  Joel Schumacher.   Produzione 1994. Durata: 2 ore  LA TRAMA Un ragazzino assiste  casualmente al  suicidio  di  un avvocato  impegolato  colla  mafia. Va a  raccontarlo  alla  polizia ma   se ne pente. Ha forti e  fondati  timori  che  i  mafiosi possano operare  ritorsioni  su  di  lui e la sua famiglia.  Allora  per  respingere  le  pressioni   di  un ambizioso  procuratore   decide  di   tutelare   il  suo  diritto al  silenzio   facendosi   assistere da  un'avvocatessa (brava  ma con problemi d'alcol). PERCHE' VEDERLO   perchè  il   film   (da  un azzeccato romanzo di  John Grisham)  ha  una  gran bella idea  iniziale  e riesce  a   sostenerla  per  due  ore    filate.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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