il cliente la storia di un suicidio scomodo

IL CLIENTE La 7 cinema ore 23.10 Con Tommy Lee Jones, Susan Sarandon e Brad Renfro. Regia di Joel Schumacher. Produzione 1994. Durata: 2 ore LA TRAMA Un ragazzino assiste casualmente al suicidio di un avvocato impegolato colla mafia. Va a raccontarlo alla polizia ma se ne pente. Ha forti e fondati timori che i mafiosi possano operare ritorsioni su di lui e la sua famiglia. Allora per respingere le pressioni di un ambizioso procuratore decide di tutelare il suo diritto al silenzio facendosi assistere da un'avvocatessa (brava ma con problemi d'alcol). PERCHE' VEDERLO perchè il film (da un azzeccato romanzo di John Grisham) ha una gran bella idea iniziale e riesce a sostenerla per due ore filate.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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